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Дегтярёв поздравил Оспельта с избранием на пост президента FIS

Дегтярёв поздравил Оспельта с избранием на пост президента FIS
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил Александра Оспельта с избранием на пост президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Оспельт был выбран на новую должность в четверг, 11 июня.

«Поздравляю Александра Оспельта с избранием президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Это опытный руководитель и юрист, многие годы работавший на благо развития лыжного спорта, в том числе в качестве президента Лыжной ассоциации Лихтенштейна.

Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с новым руководством FIS. В России в этом году также произошли серьёзные изменения в лыжных видах спорта — создана Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России, которую возглавил Дмитрий Свищёв.

Уверен, что обновление в международной и российской федерациях будет способствовать укреплению нашего диалога, повышению доверия и возвращению российских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.

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