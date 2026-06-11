Бородавко отреагировал на избрание Оспельта президентом FIS

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал избрание Александра Оспельта президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Сейчас сложно сказать, что ожидать от нового президента. Я надеюсь, что он будет руководствоваться интересами развития спорта, а не политическими веяниями некоторых стран. Президент в одиночку решения о допуске не принимает. Надеюсь, что наше руководство сможет наладить рабочие отношения с новым руководством FIS», – приводит слова Бородавко ТАСС.

Единственным конкурентом Оспельта был уже бывший глава FIS, шведский бизнесмен Йохан Элиаш. Оспельт выиграл выборы с разницей в один голос: за него было отдано 65 голосов, за Элиаша – 64. Элиаш руководил FIS c 2021 года.