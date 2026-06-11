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Экс-глава FIS заявил, что на результат выборов президента пытался повлиять МОК

Экс-глава FIS заявил, что на результат выборов президента пытался повлиять МОК
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Бывший президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что на результат выборов нового главы организации пытался повлиять МОК.

В четверг, 11 июня, на конгрессе FIS в Белграде новым президентом федерации был избран Александр Оспельт.

«Работать с вами было привилегией, мы с вами многого достигли. Важно, чтобы все работали вместе. Хочу отметить, что мы независимая организация. Скажу прямо: МОК пытался повлиять на результаты сегодняшнего голосования. Поздравляю, Алекс», — сказал Элиаш по окончании выборов.

Оспельт выиграл выборы с разницей в один голос: за него было отдано 65 голосов, за Элиаша – 64. Элиаш руководил FIS c 2021 года.

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