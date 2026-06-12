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«По драматичности и интриге им не было равных». Свищёв — о выборах главы FIS

«По драматичности и интриге им не было равных». Свищёв — о выборах главы FIS
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Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищёв прокомментировал прошедшие выборы президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Выборы президента FIS были очень непростыми, по драматичности и интриге им не было равных. Я не припомню, чтобы на выборах в других федерациях было столько страсти.

Мы присоединяемся к поздравлениям новому президенту. Сейчас в кулуарах и несколько дней назад наши представители уже имели с ним общение. Надеемся, что та команда, которой он будет руководить, вернёт в кратчайшие сроки российских спортсменов.

Для нас это важный рабочий момент. Мы с чистого листа начнём работать с FIS, у нас тоже новая федерация. Хочется поблагодарить также прежнего руководителя международной федерации Элиаша, который ранее неоднократно с трибуны высказывался за возвращение российских спортсменов. Не всё ему удалось, но не отметить его усилия в этом направлении нельзя.

Конгресс продолжается, и наша команда, в которую входят Елена Вяльбе, Олег Булаев, Ольга Хохлова, Леонид Мельников и другие, продолжает проводить консультации с коллегами из других стран. Эти контакты будут очень полезны в будущей работе. В совет FIS пришли и новые люди, поэтому работа большая предстоит. О результатах этой совместной работы мы скоро узнаем.

В конце июня — начале июля будет рассмотрение вопроса возвращения российских спортсменов. Нам нужно ещё усилить свою работу, чтобы спортсменов допустили к предстоящему сезону», – написал Свищёв в своём телеграмм-канале.

Напомним, вчера, 11 июня, главой FIS был избран Александр Оспельт, представляющий Лихтенштейн.

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