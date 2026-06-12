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МОК отреагировал на заявления о вмешательстве в выборы главы FIS

МОК отреагировал на заявления о вмешательстве в выборы главы FIS
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Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал обвинения в том, что комитет пытался повлиять на выборы главы международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Мы благодарим Йохана Элиаша за его работу на посту президента FIS и члена МОК. Мы воздержимся от дальнейших комментариев по поводу результатов выборов», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

Напомним, после оглашения результатов выборов на пост президента FIS Йохан Элиаш заявил, что МОК пытался повлиять на итоги голосования. Элиашу не удалось переизбраться, и новым главой FIS стал представитель Лихтенштейна Александр Оспельт.

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