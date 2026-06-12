Клебо примет участие в 130-километровой велогонке

11-кратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Йоханнес Клебо будет участвовать в велогонке на дистанции 130 км в рамках L'Etape du Tour, который впервые проводится в Тронхейме (Норвегия), сообщает Langrenn.

«Это [велогонка на 130 км] моя следующая большая цель. После лыжного сезона это самое главное», — написал Клебо на своей странице в социальных сетях.

Отметим, помимо Йоханнеса Клебо, в заезде будет принимать участие его бывший коллега по сборной Ивер Тильхейм, который на данный момент состоит в велокоманде Team Fleischer Finans.

L'Etape du Tour Trondheim состоится в субботу, 13 июня, старт и финиш в центре Тронхейма. Помимо 130-километровой дистанции, предусмотрена более короткая дистанция на 75 км, социальный заезд (social ride) и Mini L'Etape.