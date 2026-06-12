Президент FIS Оспельт: моя первая задача — добиться единства и сформировать общую цель

Новый президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда представитель Лихтенштейна Александр Оспельт рассказал о своих планах в работе.

«В преддверии конгресса состоялось немало интересных обсуждений, и было очень увлекательно пообщаться с представителями самых разных стран, но результат [65 голосов против 64] показывает, что мы по‑прежнему разделены. Я воспринимаю это разделение не как проблему, а как шанс. Моя первая задача — добиться единства и сформировать общую цель, чтобы вместе вести FIS вперёд», — приводит слова Оспельта сайт Международной лыжной федерации.

Александр Оспельт сменил на посту главы FIS представителя Грузии Йохана Элиаша.