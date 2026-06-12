Президент FIS Оспельт: я призвал крупные государства проявить солидарность с малыми

Новый президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда представитель Лихтенштейна Александр Оспельт потребовал от крупных государств солидарности с другими.

«Я призвал более крупные государства проявить солидарность с более малыми — никому не выгодно, если в Кубке мира будут соревноваться только спортсмены из ведущих стран, — и крупные государства готовы к этому», — приводит слова Оспельта сайт Международной лыжной федерации.

Александр Оспельт стал президентом Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) — его избрали с минимальным перевесом: 65 голосов против 64. До этого он был членом Совета FIS (с 2024 года) и возглавлял Лыжную ассоциацию Лихтенштейна (в 2015–2023 годах).