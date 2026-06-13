ФЛССР провела встречу с гендиректором Федерации зимних видов спорта Швейцарии

В рамках конгресса Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в Белграде (Сербия) Федерация лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) встретилась с Диего Цюгером – генеральным директором Федерации зимних видов спорта Швейцарии (Swiss-Ski).

«В ходе встречи мы обсудили, в том числе, вопрос возвращения российских спортсменов к международным стартам. Наша позиция остаётся неизменной: мы хотим, чтобы наши спортсмены как можно скорее вернулись на международную арену — с флагом и гимном.

Также обсуждалось отношение к лыжным видам спорта в России. Мы подчеркнули, что это одни из самых популярных видов спорта в нашей стране. Уверены, что возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям будет способствовать дальнейшему росту интереса к этим дисциплинам.

Мы исходим из того, что спорт должен быть вне политики. Он не должен становиться ещё одной линией, разделяющей людей. Напротив, спорт должен объединять, быть равным, доступным и открытым для всех», – приводит слова Олега Булаева, члена президиума Федерации и руководителя делегации, телеграм-канал ФЛССР.