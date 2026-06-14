В Германии призвали пересмотреть выбор места проведения ЧМ-2031 по лыжным гонкам

Руководитель отдела коммуникаций и исполнительный директор Немецкой лыжной федерации (DSV) Штефан Шварцбах заявил, что процесс выбора места проведения чемпионата мира по лыжным гонкам 2031 года на конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не был прозрачным, и призвал к повторному голосованию.

«Мы полагаем, что многие сегодня глубоко вздохнули с облегчением. После всего, что было в FIS в последние годы, это огромное облегчение. Александр Оспельт выиграл выборы президента с перевесом всего в один голос. Трудно было представить более напряжённую борьбу. Возможно, именно это показывает, насколько высока была ставка и как упорно в последние недели и месяцы работали над этой сменой.

В то же время мы надеемся, что теперь будет как можно скорее достигнута ясность в вопросе о проведении чемпионата мира 2031 года. То, как вчера совершенно очевидно пытались повлиять на процесс принятия решения о месте проведения ЧМ, многих озадачило, и, возможно, в конечном счёте именно это способствовало желанию перемен у большинства.

По нашему впечатлению, Оберстдорф (Бавария, Германия) имел поддержку большинства в совете. Однако из-за открытых финансовых вопросов этот результат не был официально подтверждён. Поэтому важно сейчас под руководством нового президента и нового совета быстро инициировать прозрачный и понятный процесс, который был бы справедлив к обоим претендентам (ЧМ по лыжным гонкам готовы принять Германия и Словения. – Прим. «Чемпионата») и прежде всего служил бы интересам северных лыжных дисциплин», – написал Шварцбах на странице ведомства в социальных сетях.