Coop Norge перестаёт быть титульным спонсором Кубка мира по лыжным гонкам

Крупнейший розничный кооператив Норвегии Coop Norge перестаёт быть главным спонсором Кубка мира по лыжным гонкам спустя восемь лет сотрудничества.

«Освещение лыжных гонок по телевидению в последние годы было очень разрозненным. Прошлой зимой права на трансляцию Кубка мира были распределены между NRK, TV 2 и Viaplay. Я считаю, что это вредно для спорта, и людям трудно ориентироваться, где и что показывают», – приводит слова вице-управляющего директора Coop Midt-Norge Бьёрна Вика Му Dagbladet.

По данным Adresseavisen, спонсорское соглашение Coop имело годовую стоимость от $ 1,5 млн до $ 2 млн.

Coop был одним из самых значимых партнёров Кубка мира по лыжным гонкам с 2018 года. Теперь, когда Coop выходит из соглашения, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) теряет одного из крупнейших коммерческих партнёров в сложный период: на данный момент лыжные гонки уже испытывают трудности с привлечением спонсоров.

Также FIS сталкивается с падением числа просмотров Кубка мира: в сезоне 2021/2022 совокупная аудитория составила около 932 млн человек, а в сезоне-2024/2025 – 650 млн. Такое уменьшение предположительно связано с отстранением российских лыжников от международных соревнований – ведь в сезоне-2021/2022 на долю России приходилось 29% от общей телевизионной аудитории лыжных гонок.