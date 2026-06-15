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Coop Norge перестаёт быть титульным спонсором Кубка мира по лыжным гонкам

Coop Norge перестаёт быть титульным спонсором Кубка мира по лыжным гонкам
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Крупнейший розничный кооператив Норвегии Coop Norge перестаёт быть главным спонсором Кубка мира по лыжным гонкам спустя восемь лет сотрудничества.

«Освещение лыжных гонок по телевидению в последние годы было очень разрозненным. Прошлой зимой права на трансляцию Кубка мира были распределены между NRK, TV 2 и Viaplay. Я считаю, что это вредно для спорта, и людям трудно ориентироваться, где и что показывают», – приводит слова вице-управляющего директора Coop Midt-Norge Бьёрна Вика Му Dagbladet.

По данным Adresseavisen, спонсорское соглашение Coop имело годовую стоимость от $ 1,5 млн до $ 2 млн.

Coop был одним из самых значимых партнёров Кубка мира по лыжным гонкам с 2018 года. Теперь, когда Coop выходит из соглашения, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) теряет одного из крупнейших коммерческих партнёров в сложный период: на данный момент лыжные гонки уже испытывают трудности с привлечением спонсоров.

Также FIS сталкивается с падением числа просмотров Кубка мира: в сезоне 2021/2022 совокупная аудитория составила около 932 млн человек, а в сезоне-2024/2025 – 650 млн. Такое уменьшение предположительно связано с отстранением российских лыжников от международных соревнований – ведь в сезоне-2021/2022 на долю России приходилось 29% от общей телевизионной аудитории лыжных гонок.

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