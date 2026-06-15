Швейцарская лыжница Леа Фишер перешла в биатлон

Участница Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия) швейцарская лыжница Леа Фишер теперь будет выступать в биатлоне.

«По итогам тестового периода спортсменка [Леа Фишер] из Центральной Швейцарии и ответственная тренерская команда пришли к соглашению продолжить работу по переводу Фишер в сборную Швейцарии по биатлону.

Спортсменка будет проводить подготовку к новому биатлонному сезону в составе женской тренировочной группы №1 – вместе с Эми Басергой, Леей Майер, Корали Ланжель, Леной Хеки-Гросс, а также Лидией Меттлер», – сообщила Федерация лыжного спорта Швейцарии (Swiss-Ski) на своём официальном сайте.

Отметим, что Лидия Меттлер насколько лет назад так же перешла из лыжных гонок в биатлон.