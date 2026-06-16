«Знаю, что два года назад переносил усталость лучше». Амундсен — о проблемах с дыханием

Чемпион мира по лыжным гонкам в эстафете 4×7,5 км норвежец Харальд Эстберг Амундсен сообщил, что испытывает проблемы с дыхательной системой в условиях недовосстановления.

«Моя дыхательная система всё больше изнашивается в последние годы, что привело к ухудшению дыхания. Знаю, что два года назад переносил усталость лучше.

Проблема в восстановлении моего организма, который, в принципе, весьма сильный. Пытаюсь понять, почему так происходит, почему мои лёгкие так сильно выходят из строя после трёх лыжных гонок подряд за одни выходные. Заниматься спортом высшего уровня не всегда полезно для здоровья, но я должен быть в состоянии это делать.

Мы видим большие различия, когда лёгкие повреждены, полны слизи и забиты. Тогда при выдохе выходит меньше воздуха. А когда приходится дышать максимум полчаса на лыжной трассе, это имеет огромное значение.

Хочу найти решение и посмотреть, можно ли принять превентивные меры», — приводит слова Амундсена TV2.