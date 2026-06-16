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Итальянский лыжник Франческо де Фабиани объявил о завершении карьеры

Итальянский лыжник Франческо де Фабиани объявил о завершении карьеры
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Призёр чемпионата мира итальянский лыжник Франческо де Фабиани завершил карьеру. Франческо победитель этапа Кубка мира в Лахти (2015) в гонке на 15 км, серебряный призёр чемпионата мира 2023 года и бронзовый призёр первенства планеты 2019 года — оба раза в командном спринте, а также обладатель серебра на турнире в Конье (2019).

«Последние годы были очень непростыми. Рано или поздно это должно было случиться — и сейчас самое время объявить о завершении карьеры. Конечно, я бы предпочёл завершить её, добившись какого‑нибудь хорошего результата на лыжне, но так не вышло. Я держался, в последние месяцы снова пытался тренироваться, однако огонь мотивации угас.

При этом итоги карьеры я оцениваю позитивно: если оглянуться назад, вспоминается столько ярких моментов — от победы в Лахти в 2015 году до схватки с Клебо и Большуновым на последнем подъёме легендарной трассы в Валь‑ди‑Фьемме, не говоря уже о втором месте в Конье в 2019 году и других подиумах, которые принесли мне огромную радость», — приводит слова де Фабиани Fondo italia.

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