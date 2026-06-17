Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фото: Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен болеют за сборную Норвегии на ЧМ-2026

Фото: Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен болеют за сборную Норвегии на ЧМ-2026
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо и его соотечественник олимпийский чемпион 2026 года в эстафете, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен поддержали сборную Норвегии по футболу на чемпионате мира — 2026.

Фото: Из личного архива Эмиля Иверсена

«Вперед, ребята», — подписали снимок лыжники.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'     1:4 Хуссейн – 90+6'    

В матче 1-го тура группы I сборная Норвегии обыграла команду из Ирака со счётом 4:1. В следующей встрече Норвегия сыграет с Сенегалом 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Материалы по теме
Клебо, Дюплантис и Вонн вошли в топ-100 самых влиятельных спортсменов года по версии Time
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android