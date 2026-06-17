Фото: Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен болеют за сборную Норвегии на ЧМ-2026
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11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо и его соотечественник олимпийский чемпион 2026 года в эстафете, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен поддержали сборную Норвегии по футболу на чемпионате мира — 2026.
Фото: Из личного архива Эмиля Иверсена
«Вперед, ребята», — подписали снимок лыжники.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29' 1:1 Хуссейн – 39' 1:2 Холанд – 43' 1:3 Эстигор – 76' 1:4 Хуссейн – 90+6'
В матче 1-го тура группы I сборная Норвегии обыграла команду из Ирака со счётом 4:1. В следующей встрече Норвегия сыграет с Сенегалом 23 июня.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
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