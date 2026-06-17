Фото: Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен болеют за сборную Норвегии на ЧМ-2026

11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо и его соотечественник олимпийский чемпион 2026 года в эстафете, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен поддержали сборную Норвегии по футболу на чемпионате мира — 2026.

Фото: Из личного архива Эмиля Иверсена

«Вперед, ребята», — подписали снимок лыжники.

В матче 1-го тура группы I сборная Норвегии обыграла команду из Ирака со счётом 4:1. В следующей встрече Норвегия сыграет с Сенегалом 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.