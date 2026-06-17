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Петтер Нортуг появится в шведском танцевальном шоу на телевидении

Петтер Нортуг появится в шведском танцевальном шоу на телевидении
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Бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг примет участие в танцевальном шоу Let's Dance на шведском канале. Программа выйдет в эфир на телевидении осенью 2026 года.

«Мы польщены тем, что уже сейчас выясняется, кто участвует в шоу. Мы расскажем больше в ближайшем будущем», – приводит слова пресс-службы телеканала TV4 Langrenn.

Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира (в сезонах 2009/2010 и 2012/2013). Норвежец также дважды признавался лучшим спортсменом Норвегии в 2009 и 2015 годах.

В декабре 2018 года Петтер Нортуг объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет, но до сих пор продолжает выступать в марафонской серии Ski Classics.

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