«Кость была сломана в нескольких местах». Чемпион Польши по лыжам попал под грузовик

Участник Олимпийских игр 2026 года в Милане, Италия, и трёхкратный чемпион Польши Себастьян Брыжа рассказал о травмах, полученных в результате столкновения своего велосипеда с грузовиком.

«Инцидент произошёл во время утренней тренировки. Врезался в грузовик на велосипеде. В конечном счёте вина была моя, потому что я не адаптировал скорость. Всё произошло на очень узкой дороге в районе Бельско-Бяле на крутом повороте. Грузовик ехал навстречу. У меня было не так много времени, чтобы среагировать. Попытался затормозить, чтобы вписаться в тесный поворот, но у меня занесло заднее колесо, и я ударился в бок грузовика, оказался под его колёсами. Не скрою, мне очень повезло, потому что грузовик успел остановиться.

Я ехал не слишком быстро. Возможно, 35–40 км/ч, но испугался, когда на повороте увидел такой большой автомобиль. Рефлекторно затормозил, но колесо потеряло сцепление.

Моя ступня буквально висела. Большеберцовая кость была сломана в нескольких местах. У меня также перелом малоберцовой кости. Вся голень сильно пострадала. В ноге у меня титановый стержень, который профессионально называется интрамедуллярным гвоздём. Он проходит через центр кости по всей длине большеберцовой кости. Врачу пришлось собирать все осколки. Он изрядно попотел, а вся операция длилась три часа.

Теперь меня ждёт долгая реабилитация, но я смогу вернуться в спорт. Однако мне понадобится немало времени. Скорее всего, пропущу следующий сезон, но пока настроен позитивно. Главное, что я жив»,— приводит слова Брыжи Interia Sport.