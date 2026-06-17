«Все были очень доброжелательны». Свищёв — о конгрессе FIS

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв рассказал, как отнеслись к российским участникам на конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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«Мы сейчас были на конгрессе FIS, могу сказать, что негатива ни от одного из участников этого конгресса никто из членов нашей делегации не почувствовал. Все были очень доброжелательны. Ни у кого не было по отношению к россиянам негатива или настороженного отношения. Все были относительно дружелюбно настроены.

То же самое и в других видах спорта. Но нам от этого не легче. Нам нужно, чтобы к спортсменам из России относились так же, как к остальным», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».