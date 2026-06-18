Российские ски-альпинисты продолжат соревноваться в нейтральном статусе

Взрослые ски-альпинисты из России продолжат выступать в нейтральном статусе на международной арене. Об этом заявили в пресс-службе Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

«Позиция ISMF остаётся в соответствии с текущими рекомендациями и указаниями Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия спортсменов с российскими паспортами в международных спортивных соревнованиях, что отражено в критериях ISMF для участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях ISMF. 14 октября 2023 года пленарное заседание ISMF утвердило процедуру участия имеющих право на участие спортсменов с российскими паспортами в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в соответствии с рекомендацией МОК международным федерациям. В рамках текущей процедуры, имеющие право на участие взрослые спортсмены могут участвовать только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и при условии соответствия требованиям, прохождения независимых проверок и соблюдения критериев ISMF для участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях ISMF.

Как было недавно продемонстрировано в отношении юных спортсменов, критерии ISMF пересматриваются и обновляются в соответствии с рекомендациями МОК. В соответствии с обновленной рекомендацией МОК, опубликованной в декабре 2025 года, ISMF внесла поправки в свои критерии, чтобы уточнить, что российские юные спортсмены больше не подлежат требованиям лицензирования AIN и могут участвовать во всех международных юношеских соревнованиях, включая командные дисциплины, без ограничений в соответствии с критериями AIN. Эти поправки применяются только к юношеским категориям и не затрагивают правила, применимые к соревнованиям среди взрослых. В случае изменения рекомендаций МОК в будущем ISMF пересмотрит свои критерии в соответствии со своими установленными процедурами управления», – цитирует одного из представителей организации ТАСС.