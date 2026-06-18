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Маркус Крамер рассказал об успешных сборах итальянской команды в Тоблахе

Маркус Крамер рассказал об успешных сборах итальянской команды в Тоблахе
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, немецкий специалист Маркус Крамер рассказал о проведении успешных сборов в Тоблахе с итальянской командой.

«Эти недели тренировок имеют фундаментальное значение для построения сезона, и я доволен самоотдачей команды. Это была отличная неделя занятий в тренажерном зале, велоспорта, бега и катания на роликовых лыжах, а также прекрасное время, проведённое вместе и сплочённое. Толбах — регион, идеально подходящий для наших нужд: идеальная высота, прекрасная погода, хорошая еда, а также безупречное гостеприимство, которое нам оказали Герти Ташлер и его команда, без каких-либо недостатков», — цитирует Крамера Fondo Italia.

В мае стало известно, что Крамер продлил контракт с итальянской сборной по лыжным гонкам.

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