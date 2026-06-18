«В любой конкуренции появляется прогресс». Крюков — о Коростелёве и Непряевой

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков оценил выступления Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на международных стартах в сезоне-2025/2026 и рассказал, что будет с Александром Большуновым, когда тот вернётся на мировую арену.

«Результаты можно оценить только по двум спортсменам. Если брать выступление Савелия Коростелёва, то это его первая Олимпиада. Можно даже сказать, что это первые такие международные старты – вообще первый сезон в хорошей, достойной компании. Он провёл его очень достойно. И самое приятное, что в конце сезона ему удалось попасть на подиум. Это такая жирная точка сезона. Для спортсмена психологически важно чувствовать, что он на правильном пути и может бороться с мировой элитой.

У девочек Дарья Непряева выступала чуть скромнее. Но, опять же, они постоянно показывали такое ощущение, что борьба между собой: кто будет выше – Савелий или Дарья. И пусть это даже какая-то внутренняя конкуренция, которая подхлёстывала к хорошим выступлениям. Она была, и для нас это тоже только плюс, потому что в любой конкуренции появляется прогресс.

Я считаю, если бы Большунов не пропустил этот четырёхлетний цикл выступлений на международной арене, то он смог бы побороться за золотые медали. То есть у него были все шансы.

Даже если взять пример выступления Савелия Коростелёва: мы видели, какой прогресс произошёл от первого до последнего старта. С Большуновым будет примерно то же самое, но, возможно, изначально первые выступления будут чуть другого уровня. А дальше он уже будет втягиваться, чувствовать эту борьбу, усиливать мотивацию. И, как я говорил, мышечная память существует: ты вспомнишь, как ты когда-то выступал, и если ещё есть порох в пороховницах, то он вернётся на тот прежний уровень, который у него был», – приводит слова Крюкова «РИА Новости Спорт».