Лыжник Эмиль Иверсен не смог поехать на чемпионат мира по футболу из-за плотного графика

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен был вынужден отказаться от поездки на чемпионат мира — 2026 по футболу из-за плотного тренировочного графика.

«Мы вообще-то планировали поехать, всё решили и даже купили билеты, но, к сожалению, времени не нашлось. Мне нужно тренироваться, а это отнимает много сил.

Мне приходится проводить время, бегая по болотам и катаясь на лыжероллерах, поэтому тренер меня не отпускает. Мне приходится ездить в горы на тренировки, поэтому я могу смотреть футбол только по телевизору. Это было сознательной жертвой, когда я решил продлить карьеру ещё на год», – приводит слова Иверсена Nettavisen.