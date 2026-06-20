Йоханнес Клебо назвал мечтой возможность соревноваться с россиянами

11-кратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо назвал мечтой возможность снова соревноваться с российскими спортсменами.

— Слушай, ну ты — самый крутой лыжник в истории. Тут даже спорить не о чем. Очевидно, ты мог бы справиться с любым героем прошлых эпох: Дэли, Оддвар Бро, Смирнов. Но ты доволен конкуренцией прямо сейчас? Например, если бы россиян не отстранили из-за их политиков, стало бы тебе интереснее?

— 100%. Я с тобой полностью согласен насчёт конкуренции. Для моей мотивации иметь возможность снова соревноваться с ними, как раньше — мечта. Это было бы круто.

— Да, жаль, лыжники, по сути, ни в чём не виноваты.

— Конечно, в том, что происходит в мире, нет их вины. Мы все знаем, насколько российские лыжники бывают хороши. Кстати, зимой же появился один парень (речь идёт о Савелии Коростелёве. — Прим. «Чемпионата»), которому разрешили соревноваться. Он реально впечатлил. Будет интересно следить за его развитием в следующем сезоне.

Сейчас большинство моих главных соперников — норвежцы. У нас лыжи всё равно популярны, но вот на международном уровне это делает их менее интересным зрелищем. Когда я смотрю на другие виды, мне всегда любопытно провести параллели. Вот, например, в велогонках есть Тадей Погачар, и ему противостоят бельгийцы, которые раньше вообще доминировали на однодневках, но и сейчас создают конкуренцию. Понимаешь, да? Если мы уберём бельгийцев, то велоспорт станет скучнее. Поэтому, конечно, я бы хотел видеть в конкурентах всех сильных, включая россиян, – сказал Клебо в подкасте Reitan Retail, перевод которого приводит телеграм-канал «Шведское полено».