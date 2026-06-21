Сборная России по лыжным гонкам провела фотосессию состава сезона-2026/2027

Национальная команда России по лыжным гонкам провела фотографирование состава на сезон-2026/2027, а также встретилась с председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛГР) Дмитрием Свищёвым, заместителем председателя ФЛГР Еленой Вяльбе и генеральным директором федерации Ольгой Шашловой.

Видео доступно в телеграм-канале ФЛГР.

Встреча прошла на общем сборе в центре лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская (Архангельская область). В ходе беседы со спортсменами и тренерским штабом обсуждалась текущая подготовка и планы на предстоящий сезон.

Напомним, на прошедшем в июне конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) вопрос о допуске российских атлетов официально не обсуждался.