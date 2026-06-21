Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сборная России по лыжным гонкам провела фотосессию состава сезона-2026/2027

Сборная России по лыжным гонкам провела фотосессию состава сезона-2026/2027
Комментарии

Национальная команда России по лыжным гонкам провела фотографирование состава на сезон-2026/2027, а также встретилась с председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛГР) Дмитрием Свищёвым, заместителем председателя ФЛГР Еленой Вяльбе и генеральным директором федерации Ольгой Шашловой.

Видео доступно в телеграм-канале ФЛГР.

Встреча прошла на общем сборе в центре лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская (Архангельская область). В ходе беседы со спортсменами и тренерским штабом обсуждалась текущая подготовка и планы на предстоящий сезон.

Напомним, на прошедшем в июне конгрессе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) вопрос о допуске российских атлетов официально не обсуждался.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо назвал мечтой возможность соревноваться с россиянами
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android