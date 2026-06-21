«Превращаюсь в любителя». Сергей Устюгов показал, как проходит его пробежка

Олимпийский чемпион 2022 года в лыжной эстафете, двукратный чемпион мира россиянин Сергей Устюгов показал в своём телеграм-канале, как проходит его пробежка вне программы подготовки к сезону.
«Мы вышли на пробежку. Он ярый ЗОЖник, а я только на пути. Впервые за долгое время вышел на тренировку без часов и без напульсника. Превращаюсь в любителя. Даже лицо большое – в кепку не помещается! Бежим! Погода классная!» – сказал Устюгов.
Ранее Сергей Устюгов заявил, что больше не планирует выступать на соревнованиях.
Также Устюгов является двукратным чемпионом мира в cкиатлоне 15+15 км и командном спринте.