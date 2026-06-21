Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Он нужен мировым лыжам». Петтер Нортуг — о Большунове

«Он нужен мировым лыжам». Петтер Нортуг — о Большунове
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года норвежец Петтер Нортуг заявил, что российский лыжник Александр Большунов составит здоровую конкуренцию иностранным спортсменам, когда вернётся на международные соревнования.

— Александр Большунов всё ещё среди лучших в мире или его время ушло?
— Большунов по-прежнему невероятный лыжник. Это тот человек, который нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Все видели, что было в прошлом сезоне. Я не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами, – приводит слова Нортуга Sport24.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований в 2022 году.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо назвал мечтой возможность соревноваться с россиянами
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android