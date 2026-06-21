«Он нужен мировым лыжам». Петтер Нортуг — о Большунове

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года норвежец Петтер Нортуг заявил, что российский лыжник Александр Большунов составит здоровую конкуренцию иностранным спортсменам, когда вернётся на международные соревнования.

— Александр Большунов всё ещё среди лучших в мире или его время ушло?

— Большунов по-прежнему невероятный лыжник. Это тот человек, который нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Все видели, что было в прошлом сезоне. Я не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами, – приводит слова Нортуга Sport24.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований в 2022 году.