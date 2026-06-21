«На первых местах одинаковые фамилии». Нортуг — об отсутствии конкуренции без россиян

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг заявил, что без российских спортсменов в мировых лыжах отсутствует конкуренция.

— Как вы относитесь к возможному полному возвращению россиян на международную арену?

— Абсолютно убеждён, что мировые лыжи сейчас страдают от недостатка конкуренции на самом высоком уровне. На протяжении многих лет россияне доминировали на международной арене, были главными соперниками норвежцев. Сейчас на первых местах всегда одинаковые фамилии.

— В России тоже многие этим недовольны.

— Скучаю по прежней конкуренции между россиянами и норвежцами. За этим было очень круто наблюдать, в этих соревнованиях было интересно принимать участие. Уверен, большинство фанатов по всему миру думают точно так же. Не очень здорово, когда в первой десятке каждой гонки одни и те же норвежцы, — приводит слова Нортуга Sport24.