Серебрянный призёр Олимпиады 2026 года в Милане, призёр этапов Кубка мира российский ски-альпинист Никита Филиппов опубликовал фото с новой машиной и медалью Игр.

Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

«На фото две моих мечты: медаль Олимпийских игр и своя классная тачка. Помню в детстве смотрел на все эти Mustang, Camaro, Lamborghini и хотел себе такую же! Конечно, стать олимпийским чемпионом мне до сих пор хочется больше, чем эти все вместе взятые машины. И тут дело не про цвет медали. Много, кто отговаривал меня от покупки этой машины, но я всё-таки решился и ни капли не жалею. Мечтайте и исполняйте обещания себе», – написал Филиппов в своём телеграм-канале.