Дарья Непряева опубликовала свежее фото с Савелием Коростелёвым

Обладательница Кубка России — 2024/2025, участница олимпийских игр 2026 года российская лыжница Дарья Непряева опубликовала новое совместное фото с Савелием Коростелёвым на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Дарьи Непряевой

Непряева и Коростелёв получили нейтральный статус (AIN) в декабре 2025 года, за счёт чего стали единственными российскими лыжниками, которые смогли отобраться и выступить на Олимпиаде 2026 года в Милане. За дебютный сезон-2025/2026 Дарья заработала € 22 800 (около 2,2 млн рублей), а Савелий € 33 550 (около 3,1 млн рублей). Лучшим результатом Коростелёва на Кубке мира стала бронза на этапе в Лахти. Непряева показала свой лучший результат в карьере на этом же этапе, заняв четвёртое место в гонке с раздельного старта на 10 км.