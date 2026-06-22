Дарья Непряева сравнила эмоции от участия в детской и взрослой Олимпиадах

Двукратная чемпионка России по лыжным гонкам Дарья Непряева рассказала, чем отличались эмоции на Олимпиаде-2026 от эмоций на детской Олимпиаде.

– Ты была и на детской, и на взрослых Олимпиадах. В чём главное различие?

– Наверное, в атмосфере. Но в детской, наверное, это первые эмоции, когда ты ещё в детском возрасте приезжаешь на такие крупные соревнования. А со взрослой Олимпиадой ты уже понимаешь, зачем ты здесь находишься, – сказала Непряева в интервью на канале «Mash на спорте».

В 2020 году Дарья Непряева участвовала в зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария), а в 2026 году – в Олимпийских играх в Милане (Италия).