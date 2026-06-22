Дарья Непряева ответила, сколько заработала за участие в Олимпиаде 2026 года

Чемпионка мира среди юниоров россиянка Дарья Непряева рассказала, сколько она заработала на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– Сколько ты заработала за Олимпиаду?

– (Непряева жестом показала «ноль». – Прим. «Чемпионата»).

– А какой тогда была твоя самая дорогая покупка после Олимпиады?

– Да никакая! Не знаю, никакая!

– То есть ты ничего не покупала после Олимпиады?

– Нет, – сказала Непряева в интервью на канале «Mash на спорте».

Дарья Непряева была допущена до международных соревнований в нейтральном статусе в 2025 году. Вместе с Непряевой допуск получил российский лыжник Савелий Коростелёв.