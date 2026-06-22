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Непряева: после ОИ-2026 больше хейтеров появилось, узнаваемость растёт

Непряева: после ОИ-2026 больше хейтеров появилось, узнаваемость растёт
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Двукратная чемпионка России по лыжным гонкам Дарья Непряева рассказала, как изменилась её жизнь после Олимпийских игр 2026 года.

– Ты главная лыжница в стране прямо сейчас. Как изменилась твоя жизнь после Игр? Тебя чаще узнают на улицах?
– Да не сказала бы, наверное, больше хейтеров появилось. Яркий пример, что узнаваемость растёт (смеётся).

– Что в основном пишут хейтеры?
– Что я лох, – сказала Непряева в интервью на канале «Mash на спорте».

Непряева заняла 11-е место в масс-старте классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия), но её результат аннулировали из-за ошибки при смене лыж, поэтому самым высоким местом Дарьи на ОИ-2026 является 17-й результат в скиатлоне 10 км + 10 км.

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