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Дарья Непряева рассказала о самом запоминающемся подкате после ОИ-2026

Дарья Непряева рассказала о самом запоминающемся подкате после ОИ-2026
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Чемпионка мира среди юниоров россиянка Дарья Непряева рассказала о самом запоминающемся подкате после Олимпийских игр — 2026 в Милане.

После Олимпиады к тебе подкатывали порноактёры в социальных сетях?
— К сожалению, нет.

А обычные люди?
— Да блин, много, да, в директе пишут разные там.

— Какой подкат был самым запоминающимся?
— Наверное, самый запоминающийся — человек написал мне вот такие вот (Дарья жестами показала, насколько большими были сообщения. – Прим. «Чемпионата») сообщения. Наверное, три штуки разных [о том], почему он должен быть моим парнем, что он не против будет моих тренировок, и расписал мне график, как тренироваться и так далее. Даже запомнила, — сказала Непряева в интервью на канале «Mash на спорте».

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