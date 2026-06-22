Дарья Непряева рассказала о самом запоминающемся подкате после ОИ-2026

Чемпионка мира среди юниоров россиянка Дарья Непряева рассказала о самом запоминающемся подкате после Олимпийских игр — 2026 в Милане.

— После Олимпиады к тебе подкатывали порноактёры в социальных сетях?

— К сожалению, нет.

— А обычные люди?

— Да блин, много, да, в директе пишут разные там.

— Какой подкат был самым запоминающимся?

— Наверное, самый запоминающийся — человек написал мне вот такие вот (Дарья жестами показала, насколько большими были сообщения. – Прим. «Чемпионата») сообщения. Наверное, три штуки разных [о том], почему он должен быть моим парнем, что он не против будет моих тренировок, и расписал мне график, как тренироваться и так далее. Даже запомнила, — сказала Непряева в интервью на канале «Mash на спорте».