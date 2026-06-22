Дарья Непряева рассказала, что её больше всего злят вопросы о сестре

Чемпионка мира среди юниоров россиянка Дарья Непряева сообщила, что её злят вопросы о сестре Наталье Терентьевой (Непряевой).

– Какой вопрос журналистов тебя злит больше всего?

– Как дела у вашей сестры Натальи Терентьевой? Как там Наталья Терентьева? Вы сёстры? Вы дружны? Какие у вас отношения между друг другом?

– А как дела у неё?

– (Непряева показала жест с поднятым вверх большим пальцем. – Прим. «Чемпионата»), – сказала Непряева в интервью на канале «Mash на спорте».

Наталья Терентьева – олимпийская чемпионка 2022 года в Пекине (Китай) в эстафете 4×5 км, а также двукратный бронзовый и серебряный призёр Олимпийских игр.