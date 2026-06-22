Дарья Непряева назвала любимых футболистов «Зенита»

Двукратная чемпионка России по лыжным гонкам и участница Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия) Дарья Непряева рассказала, за какой футбольный клуб болеет и какие футболисты этого клуба ей нравятся больше всего.

– Ты следишь за другими командными видами спорта?

– Да, конечно. Футбол.

– За какую команду болеешь?

– «Зенит». «Зенит» — чемпион!

– А кто у тебя любимые футболисты «Зенита»?

– Блин, ну много. Ну, наверное, это Андрей Мостовой, Вендел. И раньше был Клаудиньо, но он ушёл.

– Как думаешь, кстати, почему Клаудиньо уехал?

– Даже не знаю (смеётся), – сказала Непряева в интервью на канале «Mash на спорте».