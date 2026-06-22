«Дорога начерчена». Дарья Непряева — о подготовке к Олимпиаде 2030 года

Участница Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия) российская лыжница Дарья Непряева рассказала, как готовится к Олимпиаде 2030 года.
– Ты уже начала готовиться к следующей Олимпиаде?
– Да. С 1 мая.
– Будешь ли что-то менять в процессе своей подготовки?
– Конечно, в первую очередь мы проанализировали, что вообще не так и куда мне надо двигаться, поэтому дорога начерчена, – сказала Непряева в интервью на канале «Mash на спорте».
Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах с 1 по 17 февраля 2030 года.
На Олимпиаде 2026 года Дарья Непряева была единственной россиянкой-лыжницей, допущенной до соревнований.