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Непряева высказалась о поведении Губерниева в конфликте с Вяльбе

Непряева высказалась о поведении Губерниева в конфликте с Вяльбе
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Чемпионка мира среди юниоров россиянка Дарья Непряева высказалась о конфликте телеведущего Дмитрия Губерниева с многолетним руководителем Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

В конфликте Губерниева и Вяльбе Дмитрий был достаточно груб в выражениях. Как ты считаешь, может ли так выражаться журналист?
— Я считаю, что это их дело и они разберутся сами, но, наверное, да, это слишком грубо было сказано, — сказала Непряева в интервью на канале «Mash на спорте».

Губерниев и Вяльбе на специально проведённой 20 мая 2026 года встрече приняли решение о примирении после нескольких лет разногласий.

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