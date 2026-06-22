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Дарья Непряева высказала отношение к предложению порноактрисы Савелию Коростелёву

Дарья Непряева высказала отношение к предложению порноактрисы Савелию Коростелёву
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Обладательница Кубка России — 2024/2025, участница Олимпиады-2026 24-летняя российская лыжница Дарья Непряева рассказала, как относится к тому, что звезда фильмов для взрослых Мэри Рок предлагала Савелию Коростелёву провести с ней 16 часов вместе в случае завоеваниям им медали в марафоне на Олимпиаде-2026.

– Как ты отнеслась к тому, что порноактриса предлагала ему марафон?
– Положительно (смеётся), — сказала Непряева в видео на YouTube-канале «Mash на спорте».

Непряева, как и Коростелёв, получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) в декабре 2025 года, за счёт чего смогла отобраться на Олимпиаду-2026. За дебютный сезон-2025/2026 Кубка мира Дарья заработала € 22 800 (около 2,2 млн рублей). Наибольшие призовые Непряева получила за 10-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт КМ (€ 9 тыс.) и за четвёртое место в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти (€ 5 тыс.).

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