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Дарья Непряева рассказала, как хотела бы назвать своего ребёнка

Дарья Непряева рассказала, как хотела бы назвать своего ребёнка
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Обладательница Кубка России — 2024/2025, участница Олимпиады-2026 24-летняя российская лыжница Дарья Непряева рассказала, какое имя дала бы своей дочери.

– Как бы ты хотела назвать своего ребёнка?
– Девочку Майей, мальчика — не знаю. Надеюсь, первая будет девочкой, потому что мальчика я не знаю, как назвать (смеётся), — сказала Непряева в видео на YouTube-канале «Mash на спорте».

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) в декабре 2025 года, за счёт чего смогла отобраться на Олимпиаду-2026. За дебютный сезон-2025/2026 Кубка мира Дарья заработала € 22 800 (около 2,2 млн рублей). Наибольшие призовые Непряева получила за 10-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт КМ (€ 9 тыс.) и за четвёртое место в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти (€ 5 тыс.).

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