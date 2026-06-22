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Дарья Непряева ответила, что поменяла бы в прошлом, если бы могла

Дарья Непряева ответила, что поменяла бы в прошлом, если бы могла
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Обладательница Кубка России — 2024/2025, участница Олимпиады-2026 24-летняя российская лыжница Дарья Непряева рассказала об ошибке, которую хотела бы исправить.

– Если бы ты могла вернуться в прошлое и поменять любой момент, что бы это было?
– Не знаю, наверное, я бы посмотрела, что мой номер – 14-й, а не 12-й (смеётся), — сказала Непряева в видео на YouTube-канале «Mash на спорте».

Непряева имеет в виду инцидент со своим участием, произошедший во время марафона 50 км на Олимпийских играх – 2026. На отсечке 21,6 км Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). За эту ошибку она была дисквалифицирована по итогам гонки.

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