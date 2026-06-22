Микаэла Шиффрин отреагировала на рекордный гол Месси на чемпионатах мира

Трёхкратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин отреагировала на выдающуюся игру форварда Лионеля Месси в матче сборной Аргентины с командой Австрии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. 38-летний Месси оформил дубль, его команда одержала победу со счётом 2:0.

«Снова, Месси», — написала Шиффрин на своей странице в соцсети X.

Отметим, что Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, забив свой 17-й мяч (первый во встрече с Австрией).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.