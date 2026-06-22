Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Микаэла Шиффрин отреагировала на рекордный гол Месси на чемпионатах мира

Микаэла Шиффрин отреагировала на рекордный гол Месси на чемпионатах мира
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин отреагировала на выдающуюся игру форварда Лионеля Месси в матче сборной Аргентины с командой Австрии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. 38-летний Месси оформил дубль, его команда одержала победу со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Снова, Месси», — написала Шиффрин на своей странице в соцсети X.

Отметим, что Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, забив свой 17-й мяч (первый во встрече с Австрией).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Месси — лучший бомбардир ЧМ, дисквалификация чемпионки Уимблдона. Главные события 22 июня Месси — лучший бомбардир ЧМ, дисквалификация чемпионки Уимблдона. Главные события 22 июня
ВЕЛИКИЙ РЕКОРД МЕССИ НА ЧМ! Аргентина вскрыла Австрию и оказалась в плей-офф! LIVE
Live
ВЕЛИКИЙ РЕКОРД МЕССИ НА ЧМ! Аргентина вскрыла Австрию и оказалась в плей-офф! LIVE
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android