Опубликован календарь Кубка мира сезона-2026/2027 по лыжным гонкам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала на своём официальном сайте календарь этапов Кубка мира на сезон-2026/2027 по лыжным гонкам.

Календарь Кубка мира сезона-2026/2027 по лыжным гонкам

Рука, Финляндия:

27 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль;

28 ноября – спринты, классический стиль;

29 ноября – 20 км, масс-старты, свободный стиль.

Тронхейм, Норвегия:

4 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль;

5 декабря – спринты, свободный стиль;

6 декабря – 20 км, скиатлоны.

Давос, Швейцария:

11 декабря – 5 км, масс-старты забегами, свободный стиль;

12 декабря – спринты, свободный стиль;

13 декабря – командные спринты, свободный стиль.

«Тур де Ски». Ле-Рус, Франция:

1 января – спринты, классический стиль;

2 января – 20 км, масс-старты, классический стиль;

3 января – 15 км, гонки преследования, свободный стиль.

«Тур де Ски». Оберстдорф, Германия

5 января – 15 км, масс-старты, классический стиль;

6 января – 5 км, масс-старты забегами, свободный стиль.

«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

8 января – 15 км, скиатлоны;

9 января – спринты, свободный стиль;

10 января – 10 км, масс-старты в гору, свободный стиль.

Энгадин, Швейцария:

22 января – 4x5 км, смешанная эстафета;

23 января – спринты, свободный стиль;

24 января – 20 км, масс-старты, свободный стиль.

Тоблах, Италия:

29 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль;

30 января – спринты, свободный стиль;

31 января – 20 км, масс-старты, классический стиль.

Лахти, Финляндия:

12 февраля – спринты, классический стиль;

13 февраля – 20 км, скиатлоны;

14 февраля – 10 км, раздельный старт, классический стиль.

Чемпионат мира. Фалун, Швеция, 22 февраля – 7 марта: расписание гонок не опубликовано

Осло, Норвегия:

13 марта – 50 км, мужской масс-старт, классический стиль;

14 марта – 50 км, женский масс-старт, классический стиль.

Драммен, Норвегия:

16 марта – спринты, классический стиль.

Ульрисехамн, Швеция: