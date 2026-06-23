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Йоханнес Клебо посетил матч между Норвегией и Сенегалом на ЧМ-2026

Йоханнес Клебо посетил матч между Норвегией и Сенегалом на ЧМ-2026
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11-кратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Клебо посетил матч группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 между Норвегией и Сенегалом. Фото с трибуны Клебо опубликовал у себя на странице в соцсети.

Встреча между двумя футбольными сборными завершилась победой Норвегии со счётом 3:2. Голами за норвежскую команду отметились Маркус Педерсен и Эрлинг Холанд, оформивший дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43'     2:0 Холанд – 48'     2:1 Сарр – 53'     3:1 Холанд – 58'     3:2 Сарр – 90+3'    

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

Норвегия находится в группе I, после двух игр в её активе шесть очков. Заключительный матч группового этапа норвежцы проведут со сборной Франции.

Йоханнес Клебо выиграл шесть гонок из шести, в которых участвовал на Олимпийских играх — 2026. Теперь он уступает по общему количеству золотых медалей, завоёванных на Олимпийских играх, только пловцу Майклу Фелпсу.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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