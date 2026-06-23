Йоханнес Клебо посетил матч между Норвегией и Сенегалом на ЧМ-2026

11-кратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Клебо посетил матч группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 между Норвегией и Сенегалом. Фото с трибуны Клебо опубликовал у себя на странице в соцсети.

Встреча между двумя футбольными сборными завершилась победой Норвегии со счётом 3:2. Голами за норвежскую команду отметились Маркус Педерсен и Эрлинг Холанд, оформивший дубль.

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

Норвегия находится в группе I, после двух игр в её активе шесть очков. Заключительный матч группового этапа норвежцы проведут со сборной Франции.

Йоханнес Клебо выиграл шесть гонок из шести, в которых участвовал на Олимпийских играх — 2026. Теперь он уступает по общему количеству золотых медалей, завоёванных на Олимпийских играх, только пловцу Майклу Фелпсу.