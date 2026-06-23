Дарья Непряева: очень тяжело постоянно думать о лыжном спорте, так можно и рехнуться

Обладательница Кубка России — 2024/2025, участница Олимпиады-2026 24-летняя российская лыжница Дарья Непряева призналась, что во время отпуска старается вообще не думать о лыжном спорте.

– Дарья Непряева вообще отдыхает от спорта?

– Конечно (смеётся). Весной я стараюсь просто вообще забыть о лыжах, не вспоминать о них. Потому что очень тяжело постоянно думать о лыжном спорте, так можно, мне кажется, и рехнуться. А так – даёшь себе определённый отдых и с новыми силами настраиваешься по новой всё начинать и работать, — сказала Непряева в видео на странице Федерации лыжного спорта и сноуборда России в соцсети.

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) в декабре 2025 года, за счёт чего смогла отобраться на Олимпиаду-2026. За дебютный сезон-2025/2026 Кубка мира Дарья заработала € 22 800 (около 2,2 млн рублей). Наибольшие призовые Непряева получила за 10-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт КМ (€ 9 тыс.) и за четвёртое место в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти (€ 5 тыс.).