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«Стать как можно сильнее». Дарья Непряева — о планах на подготовку к сезону-2026/2027

«Стать как можно сильнее». Дарья Непряева — о планах на подготовку к сезону-2026/2027
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Обладательница Кубка России — 2024/2025, участница Олимпиады-2026 24-летняя российская лыжница Дарья Непряева поделилась настроем на работу в подготовительный период к сезону-2026/2027.

– Планы грандиозные. Это стать как можно сильнее.

– Насколько летняя подготовка важна к вхождению в сезон?
– Безусловно, важна, потому что нужно проделать определённую работу, выполнить определённый объём, чтобы как можно легче мне было зимой, — сказала Непряева в видео на странице Федерации лыжного спорта и сноуборда России в соцсети.

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) в декабре 2025 года, за счёт чего смогла отобраться на Олимпиаду-2026. За дебютный сезон-2025/2026 Кубка мира Дарья заработала € 22 800 (около 2,2 млн рублей). Наибольшие призовые Непряева получила за 10-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», которая входит в зачёт КМ (€ 9 тыс.) и за четвёртое место в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти (€ 5 тыс.).

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