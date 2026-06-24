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Сборная Норвегии по лыжам необычно поддержала национальную футбольную команду на ЧМ-2026

Сборная Норвегии по лыжам необычно поддержала национальную футбольную команду на ЧМ-2026
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам оригинально поддержала футбольную команду своей страны на текущем чемпионате мира по футболу. Спортсмены написали краской на голом торсе фразу Heia Norge, что можно перевести как «Вперёд, Норвегия», и встали в один ряд. Снимок опубликовала пресс-служба сборной Норвегии по лыжным гонкам у себя на странице в соцсети.

Фото: Аккаунт Langrennslandslaget в соцсети

Норвежская сборная на чемпионате мира находится в группе I и после двух матчей в её активе шесть очков, команда одержала победы над сборными Сенегала (3:2) и Ирака (4:1). Заключительный матч группового этапа норвежцы проведут со сборной Франции.

Ранее стало известно, что 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо посетил на турнире встречу между Норвегией и Сенегалом.

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