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Лыжница Криста Пярмякоски начнёт грядущий сезон в качестве тренера

Лыжница Криста Пярмякоски начнёт грядущий сезон в качестве тренера
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Пятикратный призёр Олимпийских игр финская лыжница Криста Пярмякоски начнёт сезон-2026/2025 в качестве тренера. Под её руководством будет тренироваться член сборной Финляндии по лыжным гонкам Тиия Олкконен.

«Начинается новый этап, и в этом межсезонье мы приступаем к совместной работе. Очень взволнованы этим сотрудничеством и ожиданием результатов, к которым стремимся», – написала Олкконен на своей странице в социальной сети.

В минувшем сезоне Тиия Олкконен доходила до четвертьфинала спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. 34-летняя Криста Пярмякоски завершила спортивную карьеру в конце сезона-2025/2026.

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