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Александр Большунов с супругой Анной ждут второго ребёнка

Александр Большунов с супругой Анной ждут второго ребёнка
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонках Александр Большунов и его жена Анна станут родителями во второй раз. Об этом сообщила член президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльбе.

«Александр Большунов приступит к предсезонным сборам после июля. Сейчас он находится с семьёй, они с женой ждут второго ребёнка. Когда Анна родит, Александр присоединится к группе на сборах», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Александр Большунов и Анна Большунова (Жеребятьева) поженились в 2021 году. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. На свет появилась девочка. Пара назвала дочь Евой.

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