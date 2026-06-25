Никита Филиппов — о грантах МОК: очень интересно, планирую подавать заявку

Серебряный призёр Олимпиады 2026 года в Милане, призёр этапов Кубка мира российский ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что планирует подать заявку на получение гранта от Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль заявил, что каждый участник Олимпийских игр, начиная с Игр-2026, сможет подать заявку на грант размером $ 10 тыс.

«Да, конечно, планирую подавать заявку. Очень интересно. Приятный такой бонус от Международного олимпийского комитета. И, мне кажется, мотивация для будущих участников Олимпийских игр, что необязательно становиться чемпионом или призёром, чтобы с этого хоть как‑то заработать. Буду подавать. Надеюсь, они не скажут, что нейтральным спортсменам они не будут давать, иначе будет вообще уже неприятно и абсурд. Так что подамся, а там посмотрим, выплатят или не выплатят», – приводит слова Филиппова «Матч ТВ»