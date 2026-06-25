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МОК одобрил включение индивидуальной гонки в ски-альпинизме на Олимпиаде-2030

МОК одобрил включение индивидуальной гонки в ски-альпинизме на Олимпиаде-2030
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Ски-альпинизм утверждён в качестве дополнительного вида спорта на Олимпийских играх — 2030, которые пройдут во французских Альпах. Соответствующее решение было принято на последней сессии Международного олимпийского комитета.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте МОК, соревнования в ски-альпинизме на следующей Олимпиаде будут проведены в пяти дисциплинах: эстафете, спринте, смешанной эстафете, к которым также добавятся индивидуальные соревнования у мужчин и женщин.

Ски-альпинизм дебютировал на Олимпийских играх в 2026 году в Милане. Россиянин Никита Филиппов выиграл серебряную медаль в спринте, что стало единственной наградой для выступающих в нейтральном статусе россиян на Играх в Италии.

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